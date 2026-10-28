W nigeryjskim stanie Zamfara policja zatrzymała Umara Ibrahima w związku z nagraniem, które rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. Według organów ścigania mężczyzna na nagraniu wzywał do uzbrojenia grupy w celu atakowania chrześcijan w stanach Enugu i Plateau. Podejrzanego przedstawiono dziennikarzom po zatrzymaniu, podaje Premium Times Nigeria.

Okoliczności nagrania

Komisarz policji stanowej Muhammad Bello oświadczył, że nagranie zrealizowano 23 października. Według niego Ibrahim prowadził wówczas grupę pierwszej pomocy organizacji Jama’atu Izalatil Bidi’a Wa’ikamatus Sunnah, czyli JIBWIS, do meczetu na obszarze samorządu lokalnego Maradun.

Ibrahim jest określany jako członek JIBWIS. Po pojawieniu się nagrania przekazano go organom ścigania. Policja oświadczyła, że mężczyzna ma stanąć przed sądem, gdzie planuje się postawić mu zarzuty naruszenia spokoju publicznego, podżegania do nienawiści oraz kryminalnego zastraszania. Organy ścigania powołały się na artykuły 77, 78 i 380 stanowego kodeksu karnego.

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Reakcja JIBWIS

Krajowy przewodniczący JIBWIS Abdullahi Bala-Lau potępił nagranie i wezwał Służbę Bezpieczeństwa Państwowego, policję oraz inne organy bezpieczeństwa do ustalenia osób zaangażowanych w jego nagranie i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Bala-Lau oświadczył, że wezwania do przemocy i podżeganie nie są zgodne z wartościami, naukami i celami JIBWIS. Podkreślił także, że mundur grupy pierwszej pomocy organizacji lub obecność wśród jej członków nie oznaczają prawa do reprezentowania JIBWIS ani wypowiadania się w jej imieniu. Według niego incydent mógł zostać upozorowany przez siły zewnętrzne, aby zaszkodzić reputacji organizacji i podważyć pokój w kraju.

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