Policja prowincji Chajber Pasztunchwa w Pakistanie zintegrowała drony rozpoznawcze i systemy antydronowe z centrum dowodzenia i kontroli projektu Safe City w Peszawarze. Jak podaje Dawn, umożliwi to centralne monitorowanie nagrań wideo z policyjnych bezzałogowców, w tym podczas operacji policji i Departamentu ds. Zwalczania Terroryzmu.

Scentralizowany monitoring

Dyrektor projektu Safe Cities, zastępca generalnego inspektora policji Ijaz Ahmad, oświadczył, że do centrum podłączono już systemy antydronowe zainstalowane w Peszawarze i innych miastach. Według niego system ma zapewnić szybkie wykrywanie i neutralizowanie wrogich quadkopterów i dronów.

Nowoczesne systemy antydronowe rozmieszczono już w Peszawarze, a także w dystryktach Dera Ismail Khan, Lakki Marwat, Tank i Bannu. Policjanci w odległych i wrażliwych rejonach prowincji otrzymali również karabiny antydronowe.

Nagrania wideo wykonane przez bezzałogowce podczas operacji w dowolnej części prowincji będą trafiać do centralnego centrum dowodzenia i kontroli. Jak stwierdził Ahmad, pozwoli to kierownictwu policji uzyskiwać informacje o sytuacji w terenie i wspierać jednostki prowadzące operacje.

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Jednostka ds. bezzałogowców

Policja Chajber Pasztunchwy utworzyła również wyspecjalizowaną jednostkę, której personel został przeszkolony w użyciu bezzałogowych statków powietrznych i przeciwdziałaniu im. Jej pracownicy przeszli szkolenia z obsługi dronów, obserwacji powietrznej, gromadzenia informacji wywiadowczych, zwalczania terroryzmu, ochrony wrażliwych obiektów oraz wykorzystywania technologii bezzałogowców podczas operacji wysokiego ryzyka.

Według Dawn jest to pierwsza taka jednostka utworzona przez formację policyjną w kraju. Jeden z urzędników zauważył, że jej personel potrafi nie tylko prowadzić obserwację za pomocą dronów, lecz także stosować elektroniczne środki przeciwdziałania wobec wrogich bezzałogowców.

Jednocześnie Ahmad przyznał, że problemem jest brak łączności internetowej w niektórych rejonach. Policja pracuje nad jego rozwiązaniem wspólnie z Komisją Badań Kosmicznych i Górnych Warstw Atmosfery Suparco.

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