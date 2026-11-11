We wsi Kulachor w pakistańskim dystrykcie Gudźrat czterech nieznanych sprawców zastrzeliło mężczyznę o imieniu Fiaz. Policja poinformowała, że zatrzymała jego żonę Kausar Bibi oraz syna Alego Hassana w sprawie zabójstwa, podaje Dawn.

Wersja brata ofiary

Brat zabitego, Aftab Warraich, złożył skargę na policji. Według niego Fiaz wrócił z Iranu w zeszłym tygodniu, po czym został zastrzelony przez czterech niezidentyfikowanych napastników.

Zgłaszający twierdzi, że syn i żona Fiaza mieli z nim konflikt domowy i rzekomo zaplanowali zabójstwo. Według jego wersji Kausar Bibi i Ali Hassan byli na miejscu zbrodni, a po strzelaninie odjechali stamtąd motocyklami wraz z napastnikami.

Na miejsce przybyli funkcjonariusze organów ścigania oraz specjaliści z Pendżabskiej Agencji Nauk Sądowych, którzy zebrali dowody. Ciało przewieziono do Szpitala Klinicznego im. Aziza Bhattiego Shaheeda, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok, a następnie przekazano je krewnym.

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Śledztwo policji

Policja poinformowała, że zarejestrowała sprawę przeciwko czterem niezidentyfikowanym napastnikom i dwóm wskazanym podejrzanym na podstawie artykułów 302, 109, 148 i 149 pakistańskiego kodeksu karnego.

Oddzielnie, w rejonie Gudźrat-Saddar, policja bada zawiadomienie o gwałcie złożone przez studenta Uniwersytetu w Gudźracie. Według organów ścigania student twierdzi, że jego znajomy, prowadzący zakład fryzjerski we wsi Chak-Bhula, wezwał go do lokalu, zgwałcił pod groźbą użycia broni, nagrał to telefonem i szantażem żądał pieniędzy.

Zgłaszający poinformował o wymuszeniu co najmniej 500 tys. rupii pakistańskich. Sprawę zarejestrowano na podstawie artykułu 376 kodeksu karnego, śledztwo trwa.

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