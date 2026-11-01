W pakistańskim dystrykcie Górny Dir policja poinformowała o zatrzymaniu pięciu z sześciu podejrzanych w sprawie domniemanego napaści i zastraszania nastoletniego chłopca. Nagranie incydentu, rzekomo zarejestrowane przez niektórych podejrzanych, pojawiło się w mediach społecznościowych kilka dni później i skłoniło policję do działania, podaje Dawn.

Oświadczenie poszkodowanego

Zgodnie z materiałami FIR sporządzonego przez policję w Wari 30 października na podstawie skargi chłopca, do incydentu doszło 25 października. Nastolatek twierdzi, że kolega zaprosił go na spotkanie, po czym dwóch mężczyzn, z których jeden był niezidentyfikowanym tehsildarem, siłą wsadziło go do samochodu i zawiozło do niedokończonego domu w Shinkarai.

Według skarżącego dwaj mężczyźni, którzy przywieźli go do domu, oraz trzy inne osoby przetrzymywali go w pokoju przez około trzy godziny. Oświadczył również, że dwóch mężczyzn i jeszcze jedna osoba nagrywali incydent telefonami komórkowymi, podczas gdy dwóch innych biło go nogami, pięściami i kijami. Chłopiec skarżył się na silny ból prawej goleni, obu rąk i innych części ciała.

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Śledztwo w sprawie

W FIR wymieniono sześć osób, w tym kolegę poszkodowanego. Wśród pięciu zatrzymanych nie ma jednego z dwóch mężczyzn, którzy, jak twierdzi chłopiec, zmusili go do wejścia do samochodu. Zatrzymania potwierdził zastępca nadinspektora policji okręgu Wari Fakhr-i-Alam.

Sprawę wszczęto na podstawie przepisów pakistańskiego kodeksu karnego dotyczących uprowadzenia lub bezprawnego przemieszczenia osoby nieletniej, bezprawnego pozbawienia wolności, gróźb karalnych, zamieszek i nielegalnego zgromadzenia. Poszkodowany wyjaśnił opóźnienie w zgłoszeniu sprawy policji groźbami ze strony podejrzanych, którzy, jak powiedział, grozili opublikowaniem nagrania. Dawn zaznacza, że twierdzenia przedstawione w FIR nie zostały niezależnie zweryfikowane, a policja wszczęła śledztwo.

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