Wysoki Sąd w Durbanie w RPA ma w piątek rozpatrzyć pilny wniosek policji dotyczący ruchu March and March oraz jego założycielki Jacinty Ngobese-Zumy. Minister policji Firoz Cachalia i komisarz policji prowincji KwaZulu-Natal, generał porucznik Nhlanhla Mkhwanazi, zwracają się do sądu o zakazanie pozwanym organizowania, kierowania lub mobilizowania uczestników marszów i protestacyjnych kawalkad samochodowych w wyznaczonych rejonach Durbanu, w tym w pobliżu ośrodka przyjmowania uchodźców Departamentu Spraw Wewnętrznych.

Jak informuje TimesLIVE, wniosek złożono po kilku tygodniach napięć wokół ośrodka przy Che Guevara Road. Policja powołała się na dane wywiadowcze dotyczące możliwego zagrożenia podpaleniem ośrodka, a także na obawy przed odwetem po zabójstwie cudzoziemca w centralnej dzielnicy biznesowej Durbanu w ubiegłym tygodniu.

Jakich ograniczeń domaga się policja

We wniosku zaproponowano również zakaz ataków na ludzi i ich nękania, grabieży, podpaleń, uszkadzania mienia oraz ataków na placówki Departamentu Spraw Wewnętrznych. Osobno mowa jest o blokowaniu wejść i zastraszaniu ludzi, aby uniemożliwić im wejście do budynków.

Rzecznik March and March Sandile Dube odrzucił twierdzenia o możliwym podpaleniu ośrodka. Oświadczył, że ruch uczyniono „kozłem ofiarnym” niepowodzeń policji, a władze opierają się na pogłoskach. Dube powiedział również, że March and March sprzeciwia się grabieży i niszczeniu infrastruktury.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Po doniesieniach o wniosku sądowym Ngobese-Zuma napisała na Facebooku, że po rozprawie ruch przeprowadzi marsz. Oświadczyła, że uczestnicy nie ulegną „dyktatorskiej taktyce”.

Napięcia w Durbanie

Siyafana Sonke Action Campaign, koalicja około 190 organizacji obywatelskich, oświadczyła, że ośrodek przyjmowania uchodźców był blokowany przez kilka tygodni, i poparła sądowy wniosek policji. Koalicja twierdzi, że obszar ten stał się miejscem zbiórek dla brutalnych marszów i ataków.

Centralne dzielnice Durbanu od kilku miesięcy pozostają w stanie podwyższonej gotowości z powodu ataków na migrantów i incydentów ksenofobicznych. W ubiegłym miesiącu premier prowincji KwaZulu-Natal Thami Ntuli zaangażował wojsko. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa oświadczył, że przedłużył rozmieszczenie Południowoafrykańskich Narodowych Sił Obronnych w prowincji do końca listopada.

Policja KwaZulu-Natal poinformowała, że czterech mężczyzn stanęło przed sądem w sprawach związanych z atakami na cudzoziemców, w tym pobiciem jednej osoby i śmiercią innej w centrum Durbanu.

Czytaj nas na