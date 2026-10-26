W wiosce Binnari w dystrykcie Karim-Lamido w stanie Taraba w Nigerii uzbrojeni mężczyźni zaatakowali społeczność w dniu cotygodniowego targu. Policja stanowa poinformowała o 58 zabitych, w tym 15 osobach, które utonęły, próbując uciec przez rzekę przepełnioną łodzią, jak podaje Premium Times Nigeria.

Atak miał miejsce 23 października i, według lokalnych mieszkańców, trwał około czterech godzin. Napastnicy przybyli na motocyklach wkrótce po wspólnej modlitwie muzułmańskiej, otworzyli ogień do mieszkańców, plądrowali sklepy i podpalali domy. Według mieszkańców zabierali gotówkę, żywność i motocykle porzucone przez ludzi podczas ucieczki.

Poszukiwania zabitych i zaginionych

Rzecznik policji Victor Msheliza oświadczył, że podczas poszukiwań w pobliskich zaroślach i rzece odnaleziono kolejne ciała. Początkowo funkcjonariusze potwierdzili śmierć 10 osób, jednak liczba ofiar rosła w miarę poszukiwań zaginionych. Do niedzieli nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za atak.

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Lokalny handlarz, przedstawiony jako Adamu, powiedział, że napastnicy działali przez wiele godzin bez oporu. Myśliwy i członek ochotniczej grupy bezpieczeństwa Yimita Sunday wyjaśnił, że szybką reakcję utrudniły złe drogi, trudny teren i słaby zasięg telefonii komórkowej. Według niego lokalni myśliwi i ochotnicy rozpoczęli pościg za napastnikami w lasach przed przybyciem sił bezpieczeństwa.

Pomoc dla poszkodowanych

Rząd stanu Taraba nakazał udzielenie nadzwyczajnej pomocy poszkodowanym i zaangażował Stanową Agencję Zarządzania Kryzysowego Taraby do oceny szkód oraz dystrybucji artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. Policja poinformowała również o dodatkowym rozmieszczeniu jednostek taktycznych, policji mobilnej i zwykłej wraz z wojskiem.

Gubernator Agbu Kefas potępił zabójstwa i polecił służbom bezpieczeństwa przywrócić porządek oraz zatrzymać winnych. Wcześniej, 2 stycznia 2026 roku, ogłosił dystrykt Karim-Lamido obszarem wymagającym szczególnej uwagi w zakresie bezpieczeństwa z powodu starć między społecznościami, ataków bandytów oraz konfliktów między rolnikami i hodowcami. Amnesty International Nigeria wezwała do przeprowadzenia bezstronnego śledztwa, zapewnienia sprawiedliwości ofiarom i wypłaty odszkodowań poszkodowanym rodzinom.

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