Policja Korei Południowej wszczęła dochodzenie po tym, jak uczestnik krajowego egzaminu kwalifikacyjnego dla księgowych podatkowych przyznał się do używania sztucznej inteligencji w celu uzyskania odpowiedzi. Kandydat zajął pierwsze miejsce w obu turach egzaminu, które odbyły się w kwietniu i lipcu, podaje Taipei Times.

Przyznanie się za pośrednictwem prawnika

Metropolitalna Agencja Policji w Seulu poinformowała, że otrzymała pisemne przyznanie się do winy za pośrednictwem prawnika uczestnika i przekazała sprawę śledczym. W nagraniu opublikowanym na kanale YouTube prawnika kandydat wyraził głęboki żal z powodu swoich działań.

Według jego relacji fotografował pytania egzaminacyjne miniaturową kamerą, przesyłał obrazy do AI, a następnie sprawdzał odpowiedzi na smartfonie. Wcześniej podejrzewano go o używanie inteligentnych okularów, ponieważ w pierwszej turze zdobył 397,5 punktu na 400, popełniając tylko jeden błąd w 160 pytaniach. Kandydat początkowo zaprzeczał tym zarzutom.

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Uczestnik powiedział również, że po odejściu z pracy, aby założyć firmę, miał trudności finansowe. Jego prawnik oświadczył, że nie ujawni dodatkowych szczegółów, aby inne osoby nie mogły odtworzyć tej metody oszukiwania.

Skarga i kontrole

Egzamin przeprowadza Koreańska Służba Rozwoju Zasobów Ludzkich (HRDK). Instytucja poinformowała, że podczas testu obecnych było dwóch nadzorujących. Prezes HRDK Lee Byung-hun przeprosił za incydent i oświadczył, że służba złoży zawiadomienie karne przeciwko uczestnikowi za utrudnianie pracy.

Administracja prezydencka poinformowała, że po naradzie urzędnicy zdecydowali o kompleksowym sprawdzeniu wszystkich podejrzewanych przypadków oszukiwania z wykorzystaniem AI na krajowych egzaminach kwalifikacyjnych. Według HRDK w ubiegłym miesiącu inspektor AI wykrył uczestnika w inteligentnych okularach podczas egzaminu certyfikacyjnego dla inżynierów gazownictwa.

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