Policja kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech pod koniec 2027 roku przestanie korzystać z systemu analizy danych amerykańskiej firmy Palantir. Zastąpi go oprogramowanie monachijskiej firmy Celonis, która wygrała ogólnoeuropejski przetarg, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na ministerstwo spraw wewnętrznych kraju związkowego.

Umowa i przejście na nowy system

Nowy program będzie działał na bezpiecznej infrastrukturze IT należącej do policji. Według ministerstwa pozwoli to organom ścigania zachować kontrolę nad danymi i kluczowymi procesami.

Umowa z Celonis została zawarta na okres do siedmiu lat i, według informacji resortu, będzie kosztować mniej niż poprzednia umowa. Dokładnej wartości nie ujawniono. Obecna umowa z Palantir będzie obowiązywać do października 2027 roku, aby zapewnić uporządkowane przejście na nowy system.

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Decyzja Nadrenii Północnej-Westfalii była pierwszym przypadkiem, gdy niemiecki kraj związkowy zrezygnował z oprogramowania Palantir. W Bawarii, Hesji i Badenii-Wirtembergii systemy te są nadal używane na podstawie umów, których terminy wygasają w 2027 roku lub później.

Reakcje na decyzję

Poseł Wolnej Partii Demokratycznej Marcel Hafke nazwał rezygnację z Palantira rezultatem długotrwałej presji opozycji. Jego zdaniem korzystanie z systemu uzależniało władze od amerykańskich technologii. Jednocześnie podkreślił, że suwerenność cyfrową określa nie tylko miejsce rejestracji dostawcy, lecz także rzeczywista kontrola państwa nad danymi, technologiami i rozwojem systemów.

Palantir skrytykował decyzję i oświadczył Handelsblatt, że od 2022 roku nie składał nowych wniosków dotyczących niemieckich kontraktów w dziedzinie bezpieczeństwa. Firma ostrzegła, że ochrona życia i wolności obywateli Niemiec może zależeć od niesprawdzonych rozwiązań, które nie są konkurencyjne poza granicami kraju. Eksperci ds. ochrony danych i europejscy urzędnicy wcześniej wyrażali obawy, że wrażliwe informacje przetwarzane przez Palantir mogą być dostępne dla amerykańskich służb wywiadowczych.

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