W Australii Południowej policja wydała ostrzeżenie wobec 44-letniego mężczyzny w związku z odrębnymi incydentami dotyczącymi dwóch posłanek stanowych. Minister edukacji Lucy Hood oraz posłanka z okręgu Elizabeth Ella Shaw oświadczyły, że to one były posłankami, o których mowa w komunikacie policji, informuje ABC News.

Wiadomości i nękanie w pobliżu samochodu

Według Elli Shaw mężczyzna początkowo skontaktował się z nią w internecie i przez około sześć miesięcy nieprzerwanie wysyłał jej wiadomości. Zaczęło się to jeszcze przed tym, jak zdobyła mandat w tegorocznych wyborach do parlamentu stanowego.

Shaw powiedziała, że podczas lokalnego wydarzenia społecznego mężczyzna poszedł za nią do jej samochodu. Przy pojeździe czekali na nią członkowie rodziny i razem opuścili to miejsce. Posłanka stwierdziła, że czuje się bezpiecznie w pracy, jednak zaniepokoiło ją przejście od wiadomości online do zachowania podczas spotkania osobistego.

Briefing bezpieczeństwa dla posłów

Lucy Hood, która po raz pierwszy została wybrana w 2022 roku, powiedziała, że jej kontakty z tym mężczyzną rozpoczęły się około trzy lata temu. W jednym przypadku policja zaangażowała się podczas wydarzenia społecznego, które organizowała. Według Hood zachowanie mężczyzny nie było agresywne, ale niepokoiło ją, że na wydarzeniu były jej dzieci.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obie posłanki wyraziły frustrację z powodu swoich doświadczeń, jednocześnie wskazując na wsparcie policji Australii Południowej. Poinformowały też, że będą nadal uczestniczyć w publicznych wydarzeniach w swoich społecznościach.

Policja zaznaczyła, że osoba może zostać formalnie oskarżona o nękanie, jeśli naruszy warunki takiego ostrzeżenia. Od początku roku funkcjonariusze badali 18 incydentów, w tym groźby wobec posłów stanowych, nękanie lub groźby wobec pracowników biur poselskich oraz akty wandalizmu. W ubiegłym roku takich postępowań było 11.

Dla wszystkich posłów stanowych zostanie przeprowadzony briefing bezpieczeństwa po doniesieniu o domniemanym ataku na wiktoriańską posłankę Helen Haines. Policja oświadczyła, że środki bezpieczeństwa dla parlamentarzystów są stale analizowane i w razie potrzeby dostosowywane do aktualnych ocen zagrożeń.

Czytaj nas na