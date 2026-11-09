W południowokoreańskim Busanie policja wykryła osiem osób, w tym ucznia gimnazjum, które próbowały odsprzedawać bilety lub pobierać pieniądze za miejsca do oglądania Festiwalu Fajerwerków w Busanie. Kontrole odbyły się w pobliżu plaży Gwangalli, gdzie na 21. festiwal, według szacunków władz, zgromadziło się około 1,2 mln osób.

Sprzedaż miejsc na piasku

Niektóre z wykrytych osób rozkładały na piasku maty, aby zająć miejsca, a następnie oferowały je za pieniądze za pośrednictwem aplikacji do handlu używanymi rzeczami, informuje Korea Herald. Dwaj mężczyźni w wieku około 20 i 30 lat żądali za takie miejsca odpowiednio 130 tys. i 100 tys. wonów.

Uczeń gimnazjum również próbował pobrać 100 tys. wonów za miejsce oznaczone matą. Policja ograniczyła się do ostrzeżenia, biorąc pod uwagę jego wiek.

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Odsprzedaż biletów i ceny

Funkcjonariusze wykryli także mężczyznę w wieku około 30 lat, który próbował odsprzedać za pośrednictwem platformy rzeczy używanych dwa bilety do sektora R po cenie wyższej niż nominalna. Inna kobieta w wieku około 40 lat próbowała sprzedać z narzutem dwa bilety do sektora S.

Dorośli wykryci podczas kontroli otrzymali grzywny od 80 tys. do 160 tys. wonów zgodnie z ustawą o karaniu za drobne wykroczenia. Policja oświadczyła, że będzie nadal przeciwdziałać odsprzedaży biletów i miejsc do oglądania podczas festiwali i występów z dużym skupiskiem ludzi.

Podczas wydarzenia restauracje w rejonie Gwangalli i hotele spotkały się z krytyką z powodu wysokich cen. Jedna restauracja oferowała zestaw czterech dań i butelkę wina za 800 tys. wonów za stolik, inna ustaliła cenę 150 tys. wonów od osoby pod warunkiem rezerwacji dla co najmniej dwóch osób. Według miejskiego badania 157 hoteli i innych obiektów noclegowych w promieniu 500 metrów od miejsca festiwalu koszt noclegu w noc wydarzenia był średnio o 94,5% wyższy niż w zwykłe weekendy. Piętnaście obiektów podniosło ceny co najmniej trzykrotnie.

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