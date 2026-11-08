Policja stanu São Paulo w Brazylii, po zakończeniu śledztwa, zarzuciła byłemu przewodniczącemu Rady Miejskiej São Paulo Miltonowi Leite oraz 12 innym osobom udział w organizacji przestępczej. Jak podaje The Rio Times, większość doniesień mówi łącznie o 13 podejrzanych.

Śledztwo prowadzono w ramach operacji Vectura Corrupta dotyczącej domniemanego przeniknięcia grupy PCC, czyli Primeiro Comando da Capital, do przedsiębiorstw transportu publicznego w stanie São Paulo. Policja wystąpiła również do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie wszystkich 13 osób.

Wersja policji

Według raportu policji Leite miał rzekomo odpowiadać za zarządzanie firmami autobusowymi, które według śledczych należały do PCC. Funkcjonariusze twierdzą również, że jest on faktycznym właścicielem operatora autobusowego Transwolff. Twierdzenia te stanowią wersję policji i nie zostały ustalone przez sąd.

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Wśród innych wskazanych osób są były prezes miejskiego organu transportowego SPTrans Levi dos Santos Oliveira, członek brazylijskiej Partii Liberalnej Danilo Morgado Silva oraz Carla de Paula Müller. Przedstawiciele obrony Oliveiry, Silvy i Müller zaprzeczyli zarzutom.

Dalsza procedura

Leite przebywa w tymczasowym areszcie od 18 września 2026 roku, gdy sam zgłosił się władzom. 20 października został przeniesiony z więzienia stanowego w Mogi das Cruzes do Ośrodka Tymczasowego Zatrzymania nr 2 w Guarulhos z powodu podejrzeń, że podczas osadzenia otrzymywał przywileje.

Sąd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wniosku policji o tymczasowe aresztowanie. Prokuratura stanu São Paulo ma przeanalizować materiały i zdecydować, czy wnieść formalne oskarżenia. Ustalenia policji nie są wyrokiem, a wszystkie osoby objęte sprawą uznaje się za niewinne, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona w sądzie.

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