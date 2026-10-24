Policja w nigeryjskim stanie Anambra przeprowadziła pokojowe spotkanie między zawieszonym biskupem diecezji Awka Alexandrem Ibezimem a Samuelem Ezeoforem, mianowanym biskupem nadzorującym tę diecezję. Spotkanie odbyło się w piątek w siedzibie głównej policji stanowej w Awce, poinformował Premium Times.

Wezwanie do dialogu

Komisarz policji stanowej Nnanna Ama oświadczył, że strony muszą szanować trwające już postępowanie sądowe w tej sprawie. Wezwał biskupów do poszukiwania pokojowego rozwiązania sporu poprzez hierarchię kościelną, bez uszczerbku dla postępowania sądowego.

Według rzecznika policji Tochukwu Ikengi komisarz podkreślił, że parafianie i wierni nie powinni być wciągani w konflikt między przywódcami kościelnymi. Ama ostrzegł również strony przed prowokacyjnymi oświadczeniami, konfrontacyjnym zachowaniem i innymi działaniami, które mogą zwiększyć napięcie lub zakłócić porządek publiczny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przyczyny sporu

Zwierzchnik Kościoła Nigerii Wspólnoty Anglikańskiej Henry Ndukuba wcześniej zawiesił Ibezima na sześć miesięcy. Według publikacji wśród zarzutów wobec biskupa jest sprzedaż ziemi kościelnej za 2 mld nair. Zwierzchnik oświadczył, że zawieszenie jest konieczne dla przejrzystego dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących biskupa i diecezji.

Ibezym zaskarżył w sądzie swoje zawieszenie oraz planowane wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Rada diecezji Awka nie uznała tej decyzji, wskazując na nieprzestrzeganie procedury, i zagroziła wystąpieniem z Kościoła Nigerii oraz powrotem do Kościoła Anglii, jeśli decyzja nie zostanie uchylona.

Spotkanie na policji odbyło się po napięciach w niedzielę, gdy funkcjonariusze zostali rozmieszczeni w pobliżu anglikańskiego kościoła św. Faith w Awce. Jak informowano, Ibezym odprawiał tam nabożeństwo mimo zawieszenia. Policja zaprzeczyła twierdzeniom, że popiera którąkolwiek ze stron konfliktu.

Czytaj nas na