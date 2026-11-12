Policja pakistańskiej prowincji Sindh wszczęła dochodzenie po tym, jak do kolumny prezydenta Asifa Alego Zardariego podczas jego wizyty w Thatcie włączono niesprawny samochód. Chodzi o rządowy dwukabinowy pickup Toyota Revo o numerze rejestracyjnym SPF-961, w którym, jak podano, podczas podróży wystąpiła usterka techniczna.

Jak informuje The Express Tribune, biuro generalnego inspektora policji Sindhu 3 listopada powołało trzyosobową komisję do przeprowadzenia kontroli. Generalny inspektor policji polecił jej przedłożyć pełny raport z rekomendacjami w ciągu siedmiu dni.

Skład komisji

Na przewodniczącego komisji wyznaczono dodatkowego generalnego inspektora policji w Karaczi Ahada Khana. W jej skład weszli także zastępca generalnego inspektora ds. logistyki i zabezpieczenia socjalnego Zubair Dreshak oraz zastępca generalnego inspektora ds. finansów Tanwir Alam Odho.

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Komisja ma ustalić, w jaki sposób pojazd z usterką, nienadający się do eksploatacji, został wyznaczony do prezydenckiej kolumny. Ma także wskazać urzędników i pracowników odpowiedzialnych za kontrolę pickupa oraz włączenie go do podróży.

Stan techniczny i wydatki

Dochodzenie obejmie stan mechaniczny pojazdu w chwili jego włączenia, możliwe wcześniejsze usterki techniczne, a także dokumentację napraw i obsługi technicznej. Osobno komisja sprawdzi środki przydzielone i wydane przez Specjalną Jednostkę Bezpieczeństwa Policji Sindhu na paliwo, transport, naprawy i zakup nowych pojazdów.

Jeśli zostanie stwierdzone zaniedbanie, komisja ma wskazać osoby odpowiedzialne i zalecić środki służbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powinna również zaproponować działania zapobiegające podobnym przypadkom podczas przyszłych kolumn VIP i VVIP.

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