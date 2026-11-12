Policja w Singapurze bada sprawę prawdopodobnego pobicia dziecka na TikToku — Channel NewsAsia
Policja w Singapurze bada doniesienia o kobiecie, która — według nagrania z transmisji na żywo w TikToku — kilkakrotnie uderzyła małą dziewczynkę. Rzecznik policji potwierdził, że złożono zawiadomienie, a okoliczności sprawy są badane, informuje Channel NewsAsia.
Wideo opublikowano na Facebooku
Nagrania z incydentu udostępniono 10 listopada w facebookowej grupie Complaint Singapore. Użytkownik, który opublikował wideo, poprosił o pomoc w ustaleniu rodziców dziewczynki i zasugerował, aby sprawdzili, czy kobieta widoczna na nagraniu była ich pomocą domową.
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Na wideo widać, jak kobieta wielokrotnie uderza dziecko po plecach, prawdopodobnie próbując je uśpić. Następnie gwałtownie kładzie dziewczynkę na materacu. Kobieta po mandaryńsku kilkakrotnie nakazuje dziecku spać, a ono odpowiada: „Nie”.
Czas i miejsce transmisji nieznane
Jak podaje CNA, obecnie nie wiadomo, kiedy i gdzie zarejestrowano transmisję. Nie ustalono również, czy kobieta widoczna na nagraniu pracuje jako pomoc domowa.