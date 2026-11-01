Od 2 listopada policja w Singapurze będzie używać jednego numeru 6000 0999 do wszystkich połączeń wychodzących. Nowe rozwiązanie ma pomóc ludziom odróżniać prawdziwe kontakty ze strony organów państwowych od oszukańczych połączeń, informuje Channel NewsAsia.

Policja stanie się pierwszą instytucją państwową w kraju, która wprowadzi taki mechanizm. Po każdym połączeniu z numeru 6000 0999 dana osoba otrzyma SMS od identyfikatora nadawcy gov.sg z informacją o sposobach dalszego kontaktu z policją.

Numer wyłącznie do połączeń wychodzących

Numer 6000 0999 będzie wykorzystywany wyłącznie do połączeń wychodzących, dlatego nie będzie przyjmował połączeń zwrotnych. Nie będzie też używany w WhatsAppie ani Telegramie. W razie potrzeby obywatele będą mogli skontaktować się z policją za pośrednictwem jej portalu opinii lub infolinii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inicjatywa jest realizowana w ramach wspólnych działań policji, Open Government Products, Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego i Informacji oraz Urzędu Rozwoju Mediów Infokomunikacyjnych. Rząd planuje również stopniowo wprowadzać metody, które ułatwią rozpoznawanie i weryfikowanie połączeń wychodzących z innych organów państwowych.

Straty spowodowane oszustwami

Od stycznia do września w Singapurze zarejestrowano co najmniej 3230 przypadków oszustw, w których sprawcy podszywali się pod urzędników państwowych. Łączne straty poszkodowanych wyniosły co najmniej 142,5 mln dolarów singapurskich.

Oszuści najczęściej podszywali się właśnie pod policję: w tym okresie odnotowano co najmniej 1310 takich przypadków, a straty wyniosły co najmniej 53,3 mln dolarów singapurskich. Policja wezwała, by nie uznawać rozmówcy za urzędnika tylko dlatego, że zna dane osobowe, oraz by weryfikować jego tożsamość za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Urząd podkreślił, że urzędnicy państwowi nie proszą przez telefon o przelanie pieniędzy ani przekazanie kosztowności, podanie danych logowania do usług bankowych czy instalowanie aplikacji z nieoficjalnych sklepów.

Czytaj nas na