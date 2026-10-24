Tajwańska Narodowa Agencja Policji przeprowadziła testy próbek kamizelek kuloodpornych w ramach procedury zakupu nowych kamizelek taktycznych o łącznej wartości 1,1 mld dolarów tajwańskich. Agencja planuje zamówić 55 556 kamizelek, aby wyposażyć policjantów w całym kraju, podaje Taipei Times.

Ocena komfortu i dopasowania

Na początku miesiąca do prób zaangażowano 60 policjantów ochotników. Przymierzali oni próbki zgłoszone przez producentów i oceniali ich ergonomię, dopasowanie oraz komfort. Opinie uczestników przekazywano anonimowo do jednostki logistycznej agencji.

Do przetargu na dostawy zakwalifikowało się ponad dziesięciu producentów z Tajwanu, innych krajów Azji, Europy i Stanów Zjednoczonych. Agencja oświadczyła, że nie będzie faworyzować ani lokalnych, ani zagranicznych firm.

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Podwyższenie ceny maksymalnej

Policja zwiększyła maksymalną dopuszczalną cenę jednej kamizelki taktycznej z 12 tys. do 30 tys. dolarów tajwańskich. Decyzję podjęto po skargach na jakość standardowego wyposażenia ochronnego.

Wcześniej w tym roku agencja kupiła 1 tys. kamizelek w ramach wcześniejszych ograniczeń budżetowych i przekazała je patrolom. Policjanci zgłaszali, że wyposażenie było sztywne, niewygodne i źle dopasowane rozmiarowo. Szef Narodowej Agencji Policji Zhang Rongxing polecił ogłosić przetarg na zastępcze kamizelki o lepszych parametrach komfortu, dopasowania i ochrony. Nowe kamizelki mają zapewniać ochronę balistyczną i przed pchnięciem nożem. Agencja planuje również zmienić zasady, aby kamizelki kuloodporne były uznawane za osobiste wyposażenie policjantów, a nie wspólną własność komisariatu lub patrolu.

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