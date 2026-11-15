Policja na Tajwanie zmobilizowała ponad 4 tys. funkcjonariuszy podczas ogólnokrajowej operacji przed wyborami lokalnymi 28 listopada. Przeprowadzili oni naloty i kontrole w 750 miejscach, zatrzymali 320 podejrzanych i wykryli 337 spraw karnych, podaje Taipei Times.

Naloty przeciwko zorganizowanym grupom

Komisarz Biura Dochodzeń Kryminalnych Chiu Shao-chou powiedział, że operację rozpoczęto po wszczęciu śledztwa w sprawie domniemanych lokalnych wspólników Chang Chun-chieha, asystenta niezależnej parlamentarzystki Mei Chin. Według źródła Chang uciekł po zwolnieniu za kaucją w sprawie dotyczącej domniemanego naruszenia ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

Jak powiedział Chiu, śledczy ustalili powiązania podejrzanych z grupami przestępczości zorganizowanej. W odróżnieniu od zwykłych wzmożonych kontroli policyjnych operacja była wymierzona w przedsiębiorstwa i inne miejsca odwiedzane przez członków grup podejrzewanych o działanie jako lokalni wspólnicy.

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Chiu oświadczył również, że śledztwa i zatrzymania nie będą prowadzone według stałego harmonogramu. Policja zamierza śledzić sieci przestępcze, likwidować ich działalność i odcinać kanały finansowe, a wszelkie podejrzenia dotyczące nielegalnej działalności będą dokładnie badane.

Przeciwdziałanie grupom powiązanym z zagranicznymi strukturami

Szef wydziału zwalczania gangów Yue Ying-tsung wskazał dwa cele operacji: utrzymanie porządku publicznego przed głosowaniem oraz przeciwdziałanie zorganizowanym grupom powiązanym z zagranicznymi strukturami. Zaznaczył, że policja skupiła się na domniemanych lokalnych wspólnikach, ponieważ w niedawnych sprawach gangi, według podejrzeń śledczych, pomagały poszukiwanym osobom uniknąć zatrzymania i ukrywać się.

W wyborach lokalnych w 22 miastach i powiatach Tajwanu zostaną wybrani urzędnicy na dziewięć rodzajów stanowisk lokalnych, w tym burmistrzowie, szefowie powiatów oraz członkowie rad miejskich i powiatowych.

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