Policja Tasmanii bada śmierć 15-dniowego niemowlęcia — ABC News Australia
Policja w australijskim stanie Tasmania bada śmierć 15-dniowego chłopca z południowej części stanu. Dziecko trafiło do Royal Hobart Hospital z krytycznymi obrażeniami, podaje ABC News.
Hospitalizacja i śmierć dziecka
Według policji chłopiec został hospitalizowany w czwartek, 5 listopada. Dwa dni później zmarł. Policja Tasmanii poinformowała, że sprawa jest przedmiotem aktywnego śledztwa, dlatego służby nie będą udzielać dalszych komentarzy.
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Policja prosi o informacje
Policja Tasmanii zwróciła się do wszystkich osób, które mogą mieć informacje w tej sprawie, z prośbą o kontakt z organami ścigania. Informacje można również przekazać anonimowo za pośrednictwem Crime Stoppers Tasmania pod numerem 1800 333 000 lub przez stronę internetową organizacji. Funkcjonariusze zaapelowali o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą dotyczyć tej sprawy.