W Tajlandii policja przygotowuje się do wezwania posłanki z listy partyjnej Partii Ludowej Rukchanok Srinork oraz operatora strony na Facebooku Godd Dam w sprawie o zniesławienie. Sprawa jest związana z rzekomo sfałszowanym potwierdzeniem przelewu bankowego na 7 mln bahtów, które miało wskazywać premiera i ministra spraw wewnętrznych Anutina Charnvirakula jako odbiorcę środków.

Skargę złożył premier

Jak informuje Bangkok Post, Anutin Charnvirakul złożył skargę po opublikowaniu potwierdzenia na stronie Godd Dam. Rukchanok Srinork później udostępniła ten wpis.

Komendant komisariatu Thonglor Rattathon Ekhtitikulpat oświadczył, że śledczy czekają na zeznania jeszcze jednego świadka ze strony skarżącego, zanim wyślą wezwania. Przesłuchanie zaplanowano na przyszły tydzień; po nim, według urzędnika, śledztwo będzie miało wystarczające dowody do dalszych działań.

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Srinork i 26-letni operator strony Chairat Rekhawatthana zostali wstępnie oskarżeni o zniesławienie w związku z publikacją. Chairat przebywa w areszcie w innej sprawie, dlatego ma zostać formalnie poinformowany o tym zarzucie w więzieniu.

Kasikornbank oświadczył, że potwierdzenie było sfałszowane

Osobno Kasikornbank zwrócił się do policji w sprawie domniemanego sfałszowania potwierdzenia zawierającego nazwę banku i logo The Wisdom. Bank złożył skargę 26 października na komisariacie Bang Sue po sprawdzeniu dokumentu przez centrum obsługi zgłoszeń klientów.

Potwierdzenie miało poświadczać przelew 7 mln bahtów 31 października 2023 roku o godz. 15:03. Bank oświadczył, że dokument nie został wygenerowany przez jego system, zaprzeczył swojemu udziałowi w tej sprawie i ostrzegł przed ryzykiem wprowadzenia opinii publicznej w błąd, szkodą dla reputacji oraz możliwym wykorzystaniem do oszustwa.

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