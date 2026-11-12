Policja Ugandy bada śmierć czterech uczennic w szkole w stolicy kraju, Kampali. Funkcjonariusze podejrzewają, że przyczyną tragedii mogło być zatrucie, informuje BBC News.

Okoliczności śmierci

Dziewczynki w wieku od dziewięciu do 11 lat zmarły we wtorek. Trzy z nich zmarły w domu, a czwarta uczennica — w szpitalu podczas udzielania jej pomocy w nagłym przypadku.

Śledztwo trwa

Według szkoły Ta'aliim Primary School and Quran Memorisation Centre ośmioro uczniów zjadło pomarańcze, którymi podzielił się jeden z uczniów. Pięcioro dzieci, w tym czworo zmarłych, zaczęło wymiotować. Piąte dziecko przebywa w szpitalu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dyrektor szkoły został zatrzymany, aby pomóc w śledztwie. Teren placówki edukacyjnej odgrodzono i jest traktowany jako miejsce przestępstwa. Specjaliści przeprowadzają badania pośmiertne, aby ustalić dokładną przyczynę śmierci.

Przedstawiciel policji cytowany przez lokalne media powiedział, że detektywi odwiedzą wieś, z której pochodziły pomarańcze. Ugandyjskie media rozpowszechniły nagrania z rodzicami zmarłych, którzy opowiadali o ostatnich chwilach życia swoich dzieci. Niektórzy z nich oskarżyli szkołę o nieprzekazanie jasnych i terminowych informacji. Policja złożyła rodzinom kondolencje i poinformowała, że później przekaże dodatkowe szczegóły.

Czytaj nas na