Brytyjska policja poinformowała, że detektywi oceniają nowe zgłoszenia i informacje dotyczące komika Russella Branda po jego uwięzieniu za gwałt i napaści seksualne. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Nowe zgłoszenia do śledczych

Rzecznik policji oświadczył, że kilka osób skontaktowało się z zespołem śledczym w trakcie procesu i po jego zakończeniu. Przekazały informacje lub zgłosiły możliwe przestępstwa.

Według przedstawiciela organów ścigania detektywi oceniają te informacje w ramach trwającego śledztwa.

W poniedziałek 51-letni Brand został skazany na 10 lat i sześć miesięcy więzienia po uznaniu go winnym zgwałcenia jednej kobiety i napaści seksualnych na trzy inne. Jak podało wydanie, przestępstwa te miały miejsce w latach 2004–2009.

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Inne zgłoszenia i stanowisko Branda

Po wyroku skazującym detektywi informowali, że sprawdzają jeszcze dwa zgłoszenia dotyczące domniemanych gwałtów. Jedno z nich dotyczy dziewczyny, która miała wówczas 16 lat. Szef londyńskiej policji również oczekiwał, że inne kobiety mogą zgłosić się do organów ścigania.

Brand zaprzeczał wszystkim oskarżeniom i twierdził, że nigdy nie uprawiał seksu bez zgody. Jego była dziewczyna Jemima Goldsmith napisała na X, że w 2014 roku wezwała policję z powodu konfliktu w swoim domu, jednak nie wysunęła żadnych oskarżeń.

Brand zdobył popularność w Wielkiej Brytanii jako prowadzący spin-off programu Big Brother na Channel 4. Później pracował w telewizji i radiu oraz występował w filmach, w tym w Get Him to the Greek.

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