Brytyjska policja i personel Ministerstwa Obrony zareagowali na podejrzenie zagrożenia bombowego w dowództwie Królewskiej Marynarki Wojennej w Portsmouth na południu Anglii. O incydencie, który miał miejsce w czwartek, poinformował Jerusalem Post. W pierwotnym oświadczeniu Królewska Marynarka Wojenna wezwała opinię publiczną, aby nie zbliżała się do tego rejonu, podczas gdy służby ratunkowe reagowały na zdarzenie.

Baza HMS Excellent

Incydent miał miejsce w HMS Excellent — lądowej bazie Królewskiej Marynarki Wojennej. Na jej terenie znajduje się sztab odpowiedzialny za nadzorowanie kierunku pracy i zarządzanie brytyjską służbą morską. To właśnie ten sztab dowodzenia jest wspomniany w doniesieniu o podejrzewanym zagrożeniu.

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Status doniesienia

Źródło charakteryzuje sytuację jako podejrzenie zagrożenia bombowego, a nie jako potwierdzony fakt. Materiał oznaczono jako aktualizowany, dlatego szczegóły incydentu mogą zostać doprecyzowane.

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