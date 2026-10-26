W Australii policja stanu Wiktoria bada zgłoszenie dotyczące rzekomej groźby wobec ministra służb ratunkowych Paula Edbrooke'a. Według ministra w sobotę znalazł on pocisk na masce swojego samochodu.

Pocisk z napisem i numerem strażaka

Edbrooke jest byłym strażakiem i posłem do parlamentu stanowego z okręgu Frankston. Odkrył przedmiot, gdy wrócił do samochodu. Według ABC News na pocisku wygrawerowano słowo „RAT” oraz były numer służbowy Edbrooke'a jako strażaka.

Minister oświadczył, że niewielka część osób w Zjednoczonym Związku Strażaków uważa groźby i zastraszanie za dopuszczalne, jednak nie reprezentuje to wszystkich strażaków. Nazwał incydent nowym skrajnym przejawem w serii zachowań o charakterze gróźb wobec polityków i poinformował, że powiadomiono o nim policję.

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Śledztwo policji

Policja Wiktorii potwierdziła, że jej jednostka ds. oceny zagrożeń bada zgłoszenie o groźbie wobec członka parlamentu stanowego, która rzekomo miała miejsce na szerszym obszarze Frankston. Detektywi ustalają okoliczności incydentu.

Zjednoczony Związek Strażaków pozostaje w sporze pracowniczym ze strażą pożarniczo-ratowniczą Wiktorii od 2021 roku. Związek zwrócił się obecnie do Komisji ds. Uczciwej Pracy w sprawie układu zbiorowego pracy. ABC News zwróciło się do związku o komentarz.

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