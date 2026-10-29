W Muridke w Pakistanie podczas strzelaniny zginęło dwóch zatrzymanych podejrzanych o porwanie dla okupu i zabójstwo pięcioletniego Auna Abbasa. Jak podaje Dawn, policja twierdzi, że zmarłymi byli Asif i Muneeb.

Wersja policji dotycząca strzelaniny

Według policji wspólna grupa policji z Muridke i Departamentu Kontroli Przestępczości transportowała zatrzymanych, aby odzyskać narzędzie zbrodni i inne dowody. W tym momencie uzbrojeni ludzie mieli rzekomo otworzyć ogień do funkcjonariuszy.

Policja oświadczyła, że napastnicy próbowali uwolnić zatrzymanych. Podczas strzelaniny Asif i Muneeb zostali ranni i zmarli na miejscu. Według wersji organów ścigania zostali postrzeleni przez swoich wspólników, którym udało się uciec, korzystając z ciemności.

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Porwanie dziecka

Według twierdzeń policji dwa miesiące temu podejrzani porwali Auna Abbasa, gdy bawił się w pobliżu swojego domu. Mieli rzekomo żądać 2 mln rupii za uwolnienie dziecka, jednak ojciec chłopca, Munir Hussain, nie zdołał zebrać tej kwoty.

Organy ścigania oświadczyły również, że podejrzani mieszkali niedaleko rodziny dziecka, obserwowali ją i dzwonili do ojca z groźbami, żądając okupu. Po przekazaniu sprawy do CCD śledczy ustalili, że połączenia pochodziły z numeru zarejestrowanego w Lahaurze. Jego właściciel wcześniej zgłosił zaginięcie karty SIM.

We wtorek wieczorem, według policji, ciało chłopca znaleziono w stawie w wiosce, zgodnie ze wskazówkami zatrzymanych. Organy ścigania twierdzą, że ciało umieszczono w worku i obciążono cegłami, aby nie wypłynęło na powierzchnię.

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