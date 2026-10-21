Policja w Islamabadzie poinformowała, że główny podejrzany w sprawie możliwego oszustwa wizowego związanego ze śmiercią 20-letniej studentki Laiby Ijaz został ranny podczas strzelaniny, którą rzekomo otworzyli jego wspólnicy. Według publikacji Ijaz prawdopodobnie odebrała sobie życie. Podejrzany zmarł po hospitalizacji, informuje Dawn.

Strzelanina podczas operacji

Według rzecznika policji w Islamabadzie zatrzymany przekazał organom ścigania informacje o innym podejrzanym. Policjanci przewozili go, aby ustalić miejsce pobytu tej osoby, gdy czterech domniemanych wspólników na dwóch motocyklach otworzyło chaotyczny ogień do funkcjonariuszy, próbując uwolnić zatrzymanego.

Podejrzany został ranny, natomiast policjanci nie odnieśli obrażeń dzięki kamizelkom kuloodpornym i środkom ochrony, oświadczył rzecznik. Według niego poszukiwania innych domniemanych wspólników trwają.

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Sprawy dotyczące śmierci studentki

Laiba Ijaz studiowała na Międzynarodowym Uniwersytecie Islamskim. Według śledztwa jej rodzina przekazała 5 milionów rupii pakistańskich za pomoc w przeprowadzce dziewczyny do USA w celu kontynuowania nauki. Podejrzanego agenta oskarżano również o przekazanie jej fałszywych dokumentów na podróż.

Po śmierci Ijaz na komisariacie policji w Ramnie wszczęto sprawę na podstawie artykułów dotyczących nieumyślnego zabójstwa i działań kilku osób o wspólnym zamiarze. Federalna Agencja Śledcza Pakistanu również zarejestrowała odrębną sprawę na skargę wuja studentki ze strony matki, dotyczącą oszustwa, podżegania i oszustwa migracyjnego.

Według wersji agencji główny podejrzany wraz ze wspólniczką mogli otrzymać od rodziny Ijaz miliony rupii, fałszywie przedstawiając swoją tożsamość i status zawodowy. Według FIA pieniądze rzekomo pobrano za znalezienie pracy dla jej brata oraz zorganizowanie przyjęcia Laiby na Uniwersytet Harvarda w USA.

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