Policja Australii Zachodniej oświadczyła, że nie ma żadnego zgłoszenia dotyczącego rzekomego napadu i rabunku 15-letniego nastolatka w Broome w Australii. Anonimowy wpis w lokalnej grupie na Facebooku skłonił niektórych użytkowników do przelania pieniędzy na konto bankowe, którego dane opublikowano w komentarzach, informuje ABC News.

Anonimowy wpis

Wiadomość pojawiła się 26 października w grupie Broome Noticeboard. Jej autor twierdził, że dwóch mężczyzn napadło i obrabowało jego 15-letniego syna z autyzmem.

Ponad 100 osób pytało w komentarzach, jak mogą pomóc. Później opublikowano tam dane bankowe i imię, a kilku użytkowników poinformowało, że już wysłało pieniądze. Wpis został później usunięty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odpowiedź policji i porady

W wiadomości twierdzono również, że policja została poinformowana o incydencie oraz że funkcjonariusze rzekomo mieli nagrania z kamer monitoringu. Policja Australii Zachodniej przekazała ABC News, że nie ma danych o takim przypadku, a twierdzenie o nagraniach wideo jest nieprawdziwe.

W maju w innej grupie na Facebooku opublikowano prośbę o pomoc po rzekomym włamaniu do samochodu i kradzieży pieniędzy, kart bankowych oraz narzędzi. ABC News nie zdołało zweryfikować tego twierdzenia, ponieważ we wpisie nie wskazano miejsca zdarzenia.

Meta oświadczyła, że sprawdza treści i współpracuje z organami rządowymi oraz organami ścigania, aby chronić użytkowników przed oszustwami. Profesor Uniwersytetu Curtin Tama Leaver zaznaczył, że anonimowe wpisy i publikowanie danych płatniczych w komentarzach mogą pomagać omijać kontrole platformy. Ange Innes, przedstawicielka służby ochrony praw konsumentów regionu Kimberley, poradziła, by nie przelewać pieniędzy nieznajomym oraz zgłaszać podejrzane przypadki do WA ScamNet, policji, platformy i administratorów społeczności.

Czytaj nas na