W stolicy Nigerii, Abudży, policja zatrzymała siedmiu podejrzanych w sprawie porwania czterech członków jednej rodziny i śmierci 14-letniej Oluwadamiloli Adedayo. Według Premium Times Nigeria, rodzina zapłaciła porywaczom 16,2 mln nair nigeryjskich, po czym zażądali oni kolejnych 50 mln nair.

Porwanie rodziny

Według informacji policji 23 sierpnia uzbrojeni mężczyźni porwali Oluwadamilolę wraz z jej matką Nancy, 12-letnim bratem Davidem oraz pracownicą domową Jennifer David. Doszło do tego w Kuchiyako, Kuje, w Abudży.

Matkę wypuszczono około godzinę później, aby mogła koordynować zapłatę okupu. David uciekł, zanim rodzina przekazała pieniądze. Powiedział, że porywacze przetrzymywali zakładników na górzystym terenie, a jego siostra zraniła jednego z napastników maczetą. Według chłopca dziewczyna została następnie pobita, obrzucona kamieniami i zrzucona ze zbocza.

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Poszukiwania i zatrzymania

Victor Godfrey, dowódca specjalnej jednostki taktycznej departamentu wywiadu policji, oświadczył, że ciało dziewczyny odnaleziono 19 października w lesie Tukuba w Kuje podczas operacji opartej na danych wywiadowczych. Szczątki przekazano do szpitalnej kostnicy w celu przechowania i ewentualnej sekcji zwłok.

Według policji dwóch podejrzanych zatrzymano w społeczności Rijana w stanie Kaduna, a kolejnych pięciu w Sagbon-Lugbe w Abudży. Policja poinformowała także o zabezpieczeniu czterech karabinów AK-47, samodzielnie wykonanego rewolweru, 63 sztuk amunicji, motocykla, 400 tys. nair oraz telefonu komórkowego, który według niej był wykorzystywany do negocjacji w sprawie okupu.

Śledczy łączą tę grupę również z porwaniem biznesmena Johna Alego w Kuje 24 września. Według wersji policji został on uwolniony po przekazaniu 3 mln nair oraz kart doładowujących telefon komórkowy o wartości 100 tys. nair. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze poszukują innych domniemanych członków grupy.

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