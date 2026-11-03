Według ABC News źródła stacji poinformowały, że raport policyjny w Papui-Nowej Gwinei zidentyfikował przedmiot znaleziony w kontenerze transportowym na nabrzeżu w Port Moresby jako niewybuch chińskiego pocisku artyleryjskiego Type 59 kalibru 130 mm. W raporcie wskazano, że zawierał materiał wybuchowy i zapalnik.

Oświadczenie ambasady Chin

Ambasada Chin w Port Moresby poinformowała tego dnia w mediach społecznościowych, że firma związana z incydentem przeprowadziła kontrolę na miejscu. Według placówki dyplomatycznej obiekt, o którym informowano jako o pocisku artyleryjskim, był butelką wina w kształcie pocisku i nie stanowił zagrożenia.

Chińscy urzędnicy oświadczyli również, że informują policję Papui-Nowej Gwinei o rozwoju sytuacji i oczekują na oficjalne ustalenia śledztwa. Jednocześnie, według źródeł ABC News, raport policyjny przekazano śledczym prowadzącym sprawę karną.

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Kontrola i zatrzymania

Po odkryciu przedmiotu policja i wojskowi specjaliści ds. usuwania niewybuchów zabezpieczyli miejsce oraz zabrali go do analizy. Do badania wykorzystano aparat rentgenowski, który Australia przekazała Królewskiej Policji Papui-Nowej Gwinei.

W piątek funkcjonariusze zatrzymali czterech obywateli Chin w związku z incydentem. Według ABC News pozostają oni w areszcie w Port Moresby. Komisarz policji Papui-Nowej Gwinei David Manning oświadczył, że obszar szybko zabezpieczono, aby zmniejszyć ryzyko dla osób znajdujących się w pobliżu.

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