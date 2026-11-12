W Polsce związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu zapowiedział strajk w sieci handlowej Dino oraz protesty w innych sieciach, w tym Kaufland, Biedronka i Lidl. Akcje zaplanowano na 20–23 grudnia, informuje RMF24.

Jak proponują protestować

Związek zawodowy wezwał pracowników sklepów do sumiennej pracy zgodnie z zasadami, ale bez pośpiechu i pracy ponad własne siły. Uczestnikom zaleca się również korzystanie z przysługujących przerw, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy, noszenie czarnych wstążek, informowanie klientów o warunkach pracy oraz dokumentowanie możliwych naruszeń w celu przekazania ich związkowi zawodowemu.

Organizatorzy wskazują na braki kadrowe, dodatkowe obowiązki, częste zmiany grafików oraz nasilenie presji na pracowników. W apelu związku zawodowego stwierdzono, że pracownicy handlu często otrzymują wynagrodzenie podstawowe na poziomie płacy minimalnej, a także mogą spotykać się z poleceniami służbowymi poza godzinami pracy.

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Żądania związku zawodowego

OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu domaga się rzeczywistego prawa do strajku, skutecznej ochrony pracowników i surowszych sankcji dla firm, które według związku naruszają prawa pracownicze. Organizacja podkreśla, że wyniki sprzedaży nie powinny być ważniejsze niż zdrowie i bezpieczeństwo personelu.

Protest zaplanowano przed świętami Bożego Narodzenia. Według branżowego wydawnictwa Wiadomości Handlowe po zamknięciu sklepów wieczorem 23 grudnia duże placówki handlowe z artykułami spożywczymi i niespożywczymi wznowią działalność rano 28 grudnia. Powodem jest połączenie Wigilii, Bożego Narodzenia oraz niedzieli 27 grudnia, którą obejmuje zakaz handlu.

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