W Polsce Polska Liga Siatkówki zdecydowała, że nie przełoży meczów zaplanowanych na 8 i 9 listopada, kiedy w kraju będzie obowiązywała dwudniowa żałoba narodowa. Przed każdym spotkaniem zostanie ogłoszona minuta ciszy, a mecze odbędą się bez oprawy muzycznej.

Mecze odbędą się zgodnie z kalendarzem

Jak informuje Interia Sport, decyzja dotyczy spotkań TAURON Ligi, TAURON Ligi Kobiet i TAURON 1. Ligi. W oświadczeniu Polska Liga Siatkówki zaznaczyła, że wszystkie zaplanowane mecze odbędą się zgodnie z kalendarzem. Każde spotkanie poprzedzi minuta ciszy, a oprawy muzycznej nie będzie.

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Miasta rozgrywania meczów

W TAURON Lidze mecze zaplanowano w Rzeszowie, Suwałkach, Jastrzębiu-Zdroju i Olsztynie. Spotkanie TAURON Ligi Kobiet ma odbyć się w Opolu, a mecze TAURON 1. Ligi — w Siedlcach, Sędziszowie Małopolskim i Radomiu.

Prezydent Polski Karol Nawrocki ogłosił żałobę narodową na 8–9 listopada po strzelaninie na ulicach Krakowa. Według Interia Sport, na godzinę 23:45 7 listopada w wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Mężczyzna, którego portal nazywa napastnikiem, został zatrzymany; według źródła również odniósł obrażenia podczas interwencji funkcjonariuszy organów ścigania.

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