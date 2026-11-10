16-letni polski kierowca wyścigowy Borys Łyżeń będzie startował w serii Eurocup-3 w 2027 roku w barwach holenderskiego zespołu MP Motorsport. O kontynuacji współpracy kierowcy z zespołem i jego przejściu do wyższej kategorii informuje Interia Sport.

Wyniki sezonu w Formule 4

Łyżeń zakończył sezon hiszpańskiej Formuły 4 na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców. Wśród debiutantów zajął trzecią pozycję.

W trakcie mistrzostw Polak odniósł trzy zwycięstwa, sześć razy finiszował na podium i raz wywalczył pole position. Ma także na koncie sześć najszybszych okrążeń. Przez znaczną część sezonu pozostawał w walce o tytuł.

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Nowy etap z MP Motorsport

10 listopada ogłoszono, że Łyżeń pozostanie w MP Motorsport i będzie rywalizował w Eurocup-3 w sezonie 2027. Sam kierowca w komentarzu do komunikatu prasowego zaznaczył, że cieszy się z kontynuacji pracy z zespołem oraz z przejścia wraz z nim do nowej dla siebie serii.

Według Łyżenia zespół pomógł mu szybko opanować bolid Formuły 4, a już po kilku wyścigach mógł rywalizować z liderami. Nazwał debiutancki sezon takim, który miał zarówno sukcesy, jak i trudne momenty, oraz wyraził zamiar dalszej walki o wysokie wyniki w Eurocup-3.

Robert Kubica pozostaje jedynym polskim kierowcą, który startował w Formule 1: zadebiutował w serii w 2006 roku, a w 2008 roku wygrał Grand Prix Kanady.

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