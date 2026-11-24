Polski minister odpowiedzialny za pracę służb specjalnych Tomasz Siemoniak oświadczył, że porozumienie pokojowe dotyczące Ukrainy nie powstrzyma hybrydowych operacji Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko krajom europejskim. Według niego Moskwa będzie dążyć do zastraszania europejskich rządów i osłabiania NATO, nawet jeśli rosyjska wojna przeciwko Ukrainie się zakończy. Poinformowało o tym Politico Europe, powołując się na wywiad z urzędnikiem.

Celami stają się koleje i obiekty obronne

Siemoniak powiedział, że w ostatnich miesiącach rosyjskie tajne operacje nasiliły się. Według niego wykonawcy takich operacji przeszli od podpaleń magazynów i centrów handlowych do ataków na kolej, środki łączności i obiekty obronne.

Część tych działań, jak twierdzi polski minister, ma na celu zakłócenie dostaw dla Ukrainy. Polska, która jest dużym węzłem tranzytowym zachodniej pomocy dla Kijowa, jest szczególnie narażona na takie zagrożenia. W ubiegłym roku w pobliżu Warszawy sabotażyści, którzy według Siemoniaka działali na rozkaz Rosji, wysadzili odcinek linii kolejowej na jednej z głównych tras transportu pomocy dla Ukrainy.

Na początku tego miesiąca strażnicy w Estonii udaremnili próbę podpalenia zakładu produkującego drony. Władze kraju obarczyły odpowiedzialnością za ten przypadek rosyjski wywiad wojskowy.

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Wpływ na wsparcie dla Ukrainy i żądania wobec NATO

Siemoniak zaznaczył, że trudno oceniać intensywność takich operacji wyłącznie na podstawie liczby incydentów. Chociaż podpalenia pozostają powszechne, jeden atak na kolej może doprowadzić do katastrofy z masowymi ofiarami. Według niego celem jest nie tylko niszczenie infrastruktury, lecz także osłabienie gotowości społeczeństw do wspierania Ukrainy poprzez szerzenie strachu, napięcia i nieufności wobec europejskich rządów.

Polski minister określił również prawdopodobieństwo przypadkowego charakteru wtargnięcia Rosji w polską przestrzeń powietrzną, do którego doszło w piątek, jako „bliskie zeru”. Jego zdaniem takie incydenty mogą być sprawdzianem reakcji Polski i jej sojuszników z NATO.

Siemoniak oświadczył, że Rosja próbuje powiązać pokój w Ukrainie z tworzeniem tak zwanej nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Moskwa ponownie wysuwa żądanie powrotu obecności wojskowej NATO do poziomu z 1997 roku — sprzed przystąpienia Polski i państw bałtyckich do Sojuszu. Oznaczałoby to wycofanie sił sojuszniczych rozmieszczonych w tych państwach dla ich obrony. Politico zauważa, że nie uzgodniono żadnych takich ustępstw.

Według Siemoniaka Polska i inni członkowie NATO mają prawo samodzielnie określać liczbę wojsk sojuszniczych i obiektów wojskowych na swoim terytorium. Uważa on również, że zarówno korzystny, jak i niekorzystny dla Moskwy rozwój wydarzeń w Ukrainie może skłonić Rosję do rozszerzenia hybrydowej agresji.

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