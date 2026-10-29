Polska i Indie chcą zwiększyć wartość handlu dwustronnego z 6 mld do 10 mld dolarów. Informuje o tym The Hindu International po niedawnej wizycie polskiego premiera Donalda Tuska w Indiach.

Współpraca gospodarcza i obronna

Wizyta ta była pierwszym przyjazdem szefa polskiego rządu do Indii od 16 lat. Publikacja zauważa, że strategiczne partnerstwo Warszawy i Nowego Delhi ma się umacniać dzięki aktywniejszej współpracy gospodarczej i obronnej.

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Relacje między Polską a Indiami podniesiono do poziomu strategicznego partnerstwa podczas wizyty premiera Indii Narendry Modiego w Polsce w 2024 roku. Tamta podróż była pierwszą wizytą indyjskiego premiera w Polsce od 45 lat.

Dywersyfikacja partnerstw

Warszawa dąży także do dywersyfikacji partnerstw międzynarodowych w obliczu rozczarowania relacjami z Chinami. Wśród czynników The Hindu International wymienia nierównowagę w handlu oraz wsparcie Pekinu dla państwa-agresora, Rosji.

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