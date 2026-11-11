W Polsce rosyjscy skoczkowie narciarscy nie otrzymają wiz na udział w zawodach Pucharu Świata w Wiśle i Zakopanem. Z tego powodu nie będą mogli wystąpić w zawodach zaplanowanych w Wiśle na 4–6 grudnia oraz w Zakopanem na 15–17 stycznia.

Stanowisko polskiego MSZ

Jak informuje Interia Sport, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski powołało się na rządowe rozporządzenie dotyczące czasowego ograniczenia ruchu granicznego. Obywatele Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, nie mają prawa przekraczać polskiej granicy państwowej, która jest zewnętrzną granicą UE, ani korzystać z polskich lotniczych i morskich przejść granicznych, jeśli nie należą do określonych kategorii wyjątkowych.

Resort zaznaczył, że uczestnicy wydarzeń sportowych w Polsce nie znajdują się wśród kategorii obywateli Rosji, których te ograniczenia nie dotyczą. Dlatego, zgodnie ze stanowiskiem MSZ, nie ma podstaw prawnych do wydania rosyjskim skoczkom wiz na udział w zawodach w kraju.

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Dopuszczenie przez FIS

Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa FIS wcześniej zezwoliła kilku rosyjskim skoczkom na występy w nowym sezonie Pucharu Świata pod neutralną flagą. Federacja oświadczała, że do zawodów będą dopuszczani sportowcy bez powiązań politycznych i wojskowych, którzy jasno sprzeciwiają się wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Według danych portalu prawo do startu otrzymał między innymi Jewgienij Klimow. Interia Sport pisze, że po rozpoczęciu wojny Rosji przeciwko Ukrainie pokazał on w Lahti rękawiczkę z rosyjską flagą, a następnie brał udział w wiecu poparcia dla Putina na moskiewskich Łużnikach. Nowy sezon Pucharu Świata ma rozpocząć się w norweskim Lillehammerze, gdzie na 20–22 listopada zaplanowano start mieszany i dwa starty indywidualne.

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