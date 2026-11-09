W Warszawie Lubelskie Kuratorium Oświaty rozpoczęło kontrolę w związku z doniesieniami o udziale uczniów prywatnego liceum Centrum Szkół o Profilu Wojskowym w Zamościu w demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym Polski. Jak podaje Polsat News, minister edukacji narodowej Barbara Nowacka zapowiedziała pilną kontrolę.

Doniesienia o udziale uczniów

Według OKO.press w piątkowej demonstracji uczestniczyli licealiści z Zamościa. Uczniowie w mundurach mieli tam przebywać pod opieką nauczycielek i skandować wulgarne hasła pod adresem premiera Donalda Tuska oraz jednej z prywatnych stacji telewizyjnych.

Według informacji mediów uczniowie przyjechali do Warszawy na szkolną wycieczkę do Sejmu. Ministerstwo Edukacji poinformowało, że czynności kontrolne dotyczące udziału uczniów w demonstracji prowadzi Lubelskie Kuratorium Oświaty.

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Wyniki oczekiwane w przyszłym tygodniu

Rzecznik Lubelskiego Kuratorium Oświaty Artur Pawłowski poinformował, że kontrola już się rozpoczęła i będzie kontynuowana we wtorek. Zaznaczył, że urząd nie ujawnia szczegółów do jej zakończenia i nie chce wyciągać wniosków przedwcześnie. Informacja o wynikach kontroli ma zostać przekazana nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu.

Założycielka szkoły i przedstawicielka organu prowadzącego, Agnieszka Macek, napisała na Facebooku, że na dzieci i młodzież w mediach społecznościowych wylało się dużo nienawiści. Zaapelowała o powściągnięcie emocji dla dobra uczniów, dodając, że młodzi ludzie mają prawo popełniać błędy.

Protesty przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego nasiliły się po tym, jak 30 października przedstawiciele grupy sędziów wybranych przez obecny skład Sejmu poinformowali, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska rozpoczęła kierowanie sądem. Według Polsat News wydała ona zarządzenie o przerwie w wykonywaniu obowiązków prezesa sądu Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartosza Sochańskiego.

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