Ministerstwo Obrony Narodowej Polski planuje pozyskać nowe satelity obserwacji radarowej oraz zabezpieczonej łączności wojskowej. Resort opracowuje również naziemny radar pasywny do monitorowania przestrzeni kosmicznej — informuje Breaking Defense, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli polskich Sił Zbrojnych.

Dyrektor departamentu innowacji polskiego MON gen. mjr Marcin Górka oświadczył, że wydatki na programy kosmiczne są uwzględnione w budżetach wywiadu, łączności, ochrony sił oraz zdolności ogniowych. Według niego resort wydał już miliardy polskich złotych na takie programy.

Priorytet dla satelitów rozpoznawczych

Polska uznała satelity wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze za priorytet. Kraj inwestuje przede wszystkim w satelity z radarem z syntetyczną aperturą, które mogą wykonywać zdjęcia przy zachmurzonym niebie. Górka poinformował, że do końca 2027 roku polski resort obrony będzie miał na orbicie 12 satelitów ISR.

W maju 2025 roku polskie MON zawarło kontrakt o wartości 860 mln zł z fińskim producentem ICEYE, we współpracy z warszawską firmą Scanway, na trzy satelity z opcją na kolejne trzy. Obecnie na orbicie znajdują się cztery satelity MikroSAR, a resort skorzystał z opcji zakupu kolejnych dwóch. Według ICEYE ich rozdzielczość wynosi około 50 cm.

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Polska zamówiła także w Airbusie dwa satelity Pléiades Neo za 575 mln euro. Górka oświadczył, że mają one zostać dostarczone w pierwszym kwartale 2027 roku, a ich start, na moment rozmowy, był zaplanowany na 3 marca. Ponadto na orbicie znajdują się już cztery elektrooptyczne satelity Mikroglob, wyprodukowane przez polską firmę Creotech Instruments i wystrzelone w październiku 2026 roku.

Łączność i współpraca międzynarodowa

Około 2031 roku Polska zamierza nabyć wojskowe satelity łączności dla orbity geostacjonarnej, a także może rozważyć satelity dla orbit polarnych nad północnymi szerokościami geograficznymi. Jednocześnie Warszawa planuje nadal korzystać z amerykańskich i europejskich systemów satelitarnych. Polska już uczestniczy w programie Wideband Global SATCOM Sił Kosmicznych USA i liczy w przyszłości na europejską konstelację IRIS2.

Polski resort obrony ma także porozumienie z Włochami dotyczące dostępu do danych z radarowej konstelacji podwójnego zastosowania COSMO-SkyMed. W dziedzinie śledzenia sytuacji w przestrzeni kosmicznej współpracuje z ośrodkiem Joint Commercial Operations Dowództwa Kosmicznego USA, polską agencją wywiadu geoprzestrzennego i usług satelitarnych oraz unijnym programem obserwacji i śledzenia przestrzeni kosmicznej.

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