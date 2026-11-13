Polska przygotowuje się do rozszerzenia wykorzystania oprogramowania open source w administracji publicznej, aby zmniejszyć zależność od globalnych firm technologicznych. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po rozległej awarii usług Microsoftu, podaje Anadolu Agency.

Awaria usług Microsoftu

Zakłócenia, które rozpoczęły się w czwartek, dotknęły pocztę Outlook, platformę komunikacyjną Teams, asystenta sztucznej inteligencji Copilot oraz inne aplikacje Microsoft 365. O zakłóceniach w działaniu usług informowano w 74 krajach i terytoriach.

Gawkowski oświadczył, że ten przypadek pokazał ryzyko nadmiernej zależności od niewielkiej liczby dostawców technologii. Jego zdaniem dywersyfikacja dostawców i wykorzystanie otwartych rozwiązań mogą ograniczyć takie ryzyko.

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Projekty pilotażowe dla władz lokalnych

Polskie Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad wdrożeniem otwartych rozwiązań programowych w administracji publicznej. Resort planuje w najbliższym czasie ogłosić konkurs na pilotażowe wdrożenie takiego oprogramowania w organach samorządu terytorialnego.

W przyszłości rozwiązania programowe sprawdzone na szczeblu centralnym mają stać się dostępne dla instytucji państwowych w całym kraju. Gawkowski zaznaczył również, że ministerstwo zorganizowało Dzień Otwartych Technologii.

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