Polska przedłużyła wzmożone patrole na granicy z Rosją — RMF24

Polska policja przedłużyła specjalną operację ze wzmożonymi patrolami w województwie warmińsko-mazurskim, na granicy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora. Zakończenie operacji zaplanowano obecnie na niedzielę, informuje RMF24.

Decyzja podjęta ze względów prewencyjnych

Od dziesięciu dni w regionie przygranicznym działają wzmocnione jednostki służb mundurowych i wojska z powodu sygnałów o możliwych działaniach dywersyjnych. Według portalu decyzję o przedłużeniu operacji podjęto ze względów prewencyjnych.

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Nie ma nowych sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo dywersji w strefie przygranicznej w najbliższych dniach. Jednocześnie wojsko prowadzi w regionie ćwiczenia, dlatego kierownictwo policji zdecydowało o utrzymaniu obecności wzmocnionych sił jeszcze przez kilka dni.

Jeden incydent podczas operacji

Podczas operacji odnotowano jeden niepokojący incydent, o którym informowano kilka dni temu. Wkrótce po rozpoczęciu działań w nocy po rosyjskiej stronie granicy zauważono ludzi z latarkami. Według informacji RMF24 nie przekroczyli oni terytorium Polski.

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