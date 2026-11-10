W Australii reprezentacja Polski może zostać bez rozstawienia w United Cup, który rozpocznie się 1 stycznia. Zespół będzie bronił tytułu bez Igi Świątek: Polskę w grze pojedynczej kobiet reprezentować będzie Maja Chwalińska, a w grze pojedynczej mężczyzn — Hubert Hurkacz. Poinformował o tym Interia Sport.

Termin zgłoszeń do turnieju upłynął w poniedziałek, 9 listopada, a losowanie grup zaplanowano na czwartek. Polska była pewna udziału, jednak szanse zespołu na otrzymanie rozstawienia pogorszyły się przed ceremonią, według oceny portalu.

Sześć rozstawionych drużyn

W United Cup wystąpi 18 reprezentacji. Szesnaście z nich weźmie udział w losowaniu, a dwóch kolejnych uczestników ma zostać wyłonionych później. Rozstawienie otrzyma tylko sześć zespołów. Zwycięzcy grup bezpośrednio awansują do ćwierćfinałów, a kolejne dwa miejsca przypadną najlepszym drużynom z drugich miejsc — po jednym z Perth i Sydney.

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Hurkacz po turnieju Masters 1000 w Paryżu spadł na 30. miejsce w rankingu ATP. Przegrał z Lorenzo Musettim w dwóch tie-breakach. Polaka wyprzedził Tomás Martín Etcheverry, który zrównał się z nim punktami, ale miał lepsze wyniki w najważniejszych turniejach sezonu. Łączny ranking Hurkacza i Chwalińskiej wynosi 42.

Rywali wyprzedzają Polskę

Francja zastąpiła w zgłoszeniu Annę Blinkovą Diane Parry, która wraz z Arthurem Filsem ma łączny ranking 41. Taki sam wynik mają Belgia — Elise Mertens i Alexander Blockx — oraz Włochy, reprezentowane przez Jasmine Paolini i Flavio Cobollego.

Wyższe łączne pozycje mają także USA z Coco Gauff i Benem Sheltonem, Czechy z Karolíną Muchovą i Jiřím Lehečką, a także Kanada, za którą zgłoszeni są Victoria Mboko i Félix Auger-Aliassime. Pełne składy reprezentacji mają zostać ogłoszone przed losowaniem.

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