Polska liczy na podpisanie do końca pierwszego kwartału 2027 roku kontraktu z amerykańskimi firmami Westinghouse Electric i Bechtel na budowę swojej pierwszej elektrowni jądrowej. Wartość projektu szacowana jest na około 50 mld dolarów. Poinformował o tym prezes zarządu państwowej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marek Woszczyk w wywiadzie dla Dow Jones Newswires, pisze Jerusalem Post.

Kontrakt na budowę

Spółka PEJ, która odpowiada za projekt, finalizuje negocjacje z Westinghouse i Bechtel w sprawie kontraktu na prace inżynieryjne, dostawy i budowę. Wcześniej strony liczyły na zawarcie umowy do końca 2026 roku, jednak obecnie za najbardziej prawdopodobny termin uznaje się koniec pierwszego kwartału 2027 roku.

Według Woszczyka przesunięcie terminu podpisania nie wpłynie na harmonogram realizacji projektu. Elektrownia ma zostać zbudowana na wybrzeżu Bałtyku w województwie pomorskim.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trzy reaktory i uruchomienie od 2036 roku

Elektrownia jądrowa będzie miała trzy reaktory AP1000 produkcji Westinghouse o łącznej mocy 3750 megawatów. Pierwszy reaktor ma zostać oddany do eksploatacji w 2036 roku, drugi w 2037 roku, a trzeci w 2038 roku. Według obecnych prognoz elektrownia zapewni około 10% energii elektrycznej w Polsce.

PEJ planuje również kupować paliwo jądrowe od kilku dostawców i przechowywać je na terenie elektrowni, aby uniknąć zależności od jednego źródła. Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Polska obrała kurs na zakończenie zależności energetycznej od Moskwy, w tym przeszła na amerykański skroplony gaz ziemny i amerykańskie technologie jądrowe oraz stopniowo odchodzi od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii i gazu ziemnego.

Polski minister energii Miłosz Motyka oświadczył, że Rosja wykorzystywała zasoby energetyczne jako broń, a Polska nie planuje powrotu do prowadzenia interesów z Moskwą. PEJ prowadzi również negocjacje z francuskimi, kanadyjskimi i amerykańskimi dostawcami w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej w innej części kraju.

Czytaj nas na