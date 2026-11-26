Polski organ nadzoru finansowego KNF 26 listopada zatwierdził transakcję niezbędną włoskiemu bankowi UniCredit do kontynuowania publicznej oferty nabycia i wymiany akcji niemieckiego Commerzbanku. Decyzja polskiego regulatora zakończyła proces uzyskiwania zgód na transakcję, informuje Euronews.

Zgoda KNF dotyczy pośredniej zmiany kontroli nad polskimi aktywami Commerzbanku, w szczególności nad mBankiem. Niemiecka grupa bankowa posiada 69,1% mBanku, który ma około 5,9 mln klientów i działa w obszarach kredytów hipotecznych, inwestycji i płatności.

Wcześniejsze zgody i zobowiązania

Polska zgoda była ostatnią po zezwoleniach Komisji Europejskiej i Systemu Rezerwy Federalnej USA. Komisja Europejska 16 listopada bezwarunkowo zatwierdziła transakcję z punktu widzenia konkurencji, oceniając możliwe połączenie Commerzbanku z HypoVereinsbankiem — niemiecką spółką zależną UniCredit.

W połowie listopada UniCredit osiągnął porozumienie z rządem Niemiec i podjął osiem zobowiązań dotyczących perspektyw przemysłowych banku, zatrudnienia oraz utrzymania znaczącej obecności w Niemczech. Przewidują one zachowanie Frankfurtu jako bazy niemieckich operacji, notowania Commerzbanku na giełdzie oraz jego statusu niemieckiej spółki akcyjnej.

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UniCredit zobowiązał się również wspierać niemieckie małe i średnie przedsiębiorstwa, inwestować w szkolenia, technologie cyfrowe i sztuczną inteligencję we Frankfurcie, a także kontynuować dialog ze związkami zawodowymi i przestrzegać obowiązujących porozumień z pracownikami.

Kolejne kroki

Rząd Niemiec zachowuje około 13,3% akcji Commerzbanku za pośrednictwem funduszu stabilizacyjnego SoFFin. Berlin wcześniej oświadczył, że nie zgłosi swoich akcji w ramach oferty UniCredit, i dotąd nie ogłosił ich sprzedaży.

Po zakończeniu procedur regulacyjnych nowe akcje mają zostać zaksięgowane na rachunkach banków depozytariuszy do 7 grudnia 2026 roku. UniCredit zwrócił się również do Commerzbanku z prośbą o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu wyboru nowej rady dyrektorów. Według szacunków UniCredit transakcja będzie wymagała 200–225 punktów bazowych wskaźnika CET1.

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