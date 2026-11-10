W Polsce od stycznia 2027 roku podstawowa stawka opłaty produktowej za opakowania po napojach, których nie zebrano w wymaganej ilości, wzrośnie z 1 do 5 złotych za kilogram. Będzie to dotyczyć producentów i importerów napojów, informuje Polsat News.

Nowe stawki dla uczestników i nieuczestników systemu

System kaucyjny, działający w Polsce od 1 października 2025 roku, obejmuje butelki PET o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Opakowania są przyjmowane w punktach zwrotu przy sklepach oraz w automatach. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska Polski w pierwszym roku działania systemu w kraju utworzono 65,5 tysiąca punktów odbioru, do których zwrócono łącznie 5 miliardów butelek i puszek.

Zgodnie z wymogami UE poziom zbiórki opakowań musi wynosić 77%, a od 2029 roku — 90%. Jeśli wskaźnik ten nie zostanie osiągnięty, naliczana jest opłata produktowa za niezwrócone opakowania. W przypadku uczestników systemu jest ona opłacana po połowie przez producenta lub importera napojów oraz operatora, z którym zawarto umowę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Firmy, które nie przystąpiły do systemu, samodzielnie płacą opłatę według stawki trzykrotnie wyższej od podstawowej. Obecnie wynosi ona 3 złote za każdy kilogram brakujący do wymaganego poziomu zbiórki, a od 2027 roku będzie to 15 złotych za kilogram. Wysokość kaucji dla kupujących pozostanie bez zmian.

Możliwe rozszerzenie systemu

Ministerstwo pracuje również nad objęciem systemem kaucyjnym jednorazowych szklanych butelek po alkoholu o pojemności do 350 mililitrów. Wstępnie takie zasady mogą wejść w życie w styczniu 2028 roku. Polska Izba Handlu już sprzeciwiła się temu pomysłowi, twierdząc, że dodatkowe obciążenia mogą zagrozić działalności wielu małych sklepów.

Osobno rozpatrywane są zmiany dla konsumentów: okres ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne może zostać ustalony na co najmniej 90 dni. Planowane jest także wprowadzenie zwrotu kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą.

Czytaj nas na