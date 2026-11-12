W Polsce Agencja Uzbrojenia zawarła w maju z polskimi firmami obronnymi kontrakty o wartości blisko 120 mld zł, finansowane z programu SAFE Unii Europejskiej. Znaczna część zamówień trafiła do państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) i jej spółek zależnych, w tym Huty Stalowa Wola, informuje Politico.

Zamówienia dla polskich producentów

Kontrakty przewidują dostawę 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 96 samobieżnych haubic Krab, 64 moździerzy Rak, pojazdów zabezpieczenia K9PL oraz tysięcy pojazdów dla systemów rakietowych Homar-K. Według Warszawskiego Instytutu Przedsiębiorczości większość umów z PGZ zawarto bez procedur konkurencyjnych.

Minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że rząd dąży do rozwoju krajowego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Jednocześnie w raporcie Warszawskiego Instytutu Przedsiębiorczości podkreślono, że rozwój polskiego przemysłu obronnego nie powinien automatycznie oznaczać preferencji dla przedsiębiorstw bezpośrednio kontrolowanych przez państwo.

Wydatki i import uzbrojenia

W tym roku Polska planuje przeznaczyć na obronność 200 mld zł, czyli 4,8% PKB, co jest najwyższym wskaźnikiem wśród państw NATO. Kraj stał się również największym odbiorcą pożyczek SAFE na uzbrojenie z ogólnego funduszu UE wynoszącego 150 mld euro: ma otrzymać blisko 44 mld euro.

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Mimo kursu na lokalizację produkcji około 60% polskich wydatków obronnych przypada na import i szybko się to nie zmieni, uważa analityk Polityka Insight Marek Świerczyński. Głównymi dostawcami pozostają Korea Południowa i USA, skąd Polska kupuje między innymi czołgi K2 Black Panther i myśliwce F-35A.

Rola PGZ i ryzyka polityczne

PGZ, największa firma obronna w kraju, skupia około 50 przedsiębiorstw, które weszły w skład holdingu w 2013 roku. Jej prezes Adam Leszkiewicz, który pełni funkcję od maja 2025 roku, został 12. szefem spółki od jej założenia. W 2025 roku PGZ uzyskała 18,4 mld zł przychodu i 2,8 mld zł zysku — odpowiednio o 23% i 66% więcej niż rok wcześniej.

Polska zwiększyła wydatki obronne po nielegalnej aneksji przez Rosję — państwo-agresora — Krymu, tymczasowo okupowanego terytorium Ukrainy, w 2014 roku oraz po jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. PGZ współpracuje z brytyjskim BAE Systems przy budowie trzech zakładów produkujących amunicję artyleryjską, a z MBDA — przy systemie obrony powietrznej Narew. Jedna ze spółek zależnych PGZ ma rozpocząć produkcję czołgów K2 w 2028 roku.

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