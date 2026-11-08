Polska Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przestępstwa terrorystycznego po masowej strzelaninie w historycznym centrum Krakowa. W sobotnim ataku zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Prokuratura poinformowała, że bada zabójstwo sześciu osób z użyciem broni palnej oraz usiłowanie zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy organów ścigania. Według France 24, premier Polski Donald Tusk wcześniej również nazwał atak aktem terroryzmu.

Podejrzany w stanie krytycznym

Według władz strzelaninę przeprowadził 24-letni obywatel Polski, który, jak twierdzą, interesował się ideologiami skrajnej prawicy. Zaczął strzelać na oślep w centrum miasta, a później został ranny podczas wymiany ognia z policją. Podejrzany przebywa w szpitalu w stanie krytycznym.

Policja podała, że mężczyzna miał na sobie maskę i wyposażenie wojskowe, w tym kamizelkę kuloodporną. Według organów ścigania pozostawił samochód na skrzyżowaniu i zaczął strzelać do policjantów z półautomatycznego karabinu. Jeden z rannych funkcjonariuszy jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.

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Wśród zabitych jest obywatel Wielkiej Brytanii

Policja poinformowała, że wśród zabitych był obywatel Wielkiej Brytanii. Wśród 15 rannych są obywatele Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii i Rosji.

Później w domu podejrzanego w Ostrowcu Świętokrzyskim, około 150 kilometrów na północny wschód od Krakowa, znaleziono ciała trzech osób. Regionalna policja podała, że byli to jego rodzice i siostra. Na ciałach stwierdzono obrażenia wstępnie ocenione jako rany postrzałowe; w mieszkaniu zabezpieczono siedem sztuk broni. Broń znaleziono również w samochodzie podejrzanego.

Polskie władze ogłosiły dwa dni żałoby narodowej dla ofiar ataku, począwszy od niedzieli.

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