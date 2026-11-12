Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało Polskę do Wspólnej Jednostki Inspekcyjnej ONZ (JIU) — niezależnego zewnętrznego organu nadzoru nad systemem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W głosowaniu w ramach Grupy Państw Europy Wschodniej Polska wyprzedziła Federację Rosyjską — państwo-agresora — przewagą jednego głosu.

Według polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o czym informuje RMF24, polską kandydaturę poparło 95 państw członkowskich ONZ. Głosowanie było tajne, dlatego nie wskazano krajów, które zagłosowały za Polską.

Powrót Polski do JIU

Stały przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski oświadczył, że kandydaci rywalizowali o jedno miejsce, a wynik głosowania był bardzo wyrównany. Jak zaznaczył, Polska wraca do tego organu po przerwie trwającej ponad 20 lat, podczas gdy Rosja straciła miejsce, które zajmowała przez około 60 lat.

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Polskę w JIU będzie reprezentował Jakub Chmielewski. Jego pięcioletnia kadencja potrwa od 2028 do 2032 roku. W latach 1991–2002 funkcje inspektora z regionu Europy Środkowej i Wschodniej pełnił Andrzej Abraszewski.

Praca Wspólnej Jednostki Inspekcyjnej

JIU utworzono w 1966 roku. Jest to jedyny niezależny zewnętrzny organ nadzoru, którego działalność obejmuje cały system ONZ. W jego skład wchodzi 11 inspektorów powoływanych przez Zgromadzenie Ogólne na pięcioletnią kadencję.

Jednostka prowadzi inspekcje, oceny i dochodzenia mające na celu poprawę zarządzania, efektywności pracy i współpracy między strukturami ONZ. Podczas tego samego głosowania Zgromadzenie Ogólne wybrało również Botswanę, Japonię i Chiny jako państwa, które zgłoszą swoich kandydatów do JIU.

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