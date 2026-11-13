W Czechach w wieku 100 lat zmarł Josef Turek — weteran II wojny światowej i emerytowany pułkownik. O jego śmierci w mediach społecznościowych poinformował Departament ds. Weteranów Wojennych i Grobów Wojskowych Ministerstwa Obrony, pisze Radio Prague International.

Udział w walkach o Dunkierkę

Według publikacji Turek był ostatnim czechosłowackim żołnierzem, który w chwili śmierci mieszkał w Czechach i brał udział w walkach o francuski port Dunkierka. Walczył w rejonie tego portu podczas II wojny światowej.

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Status Turka dotyczył czechosłowackich wojskowych, którzy jednocześnie brali udział w walkach o Dunkierkę i mieszkali w Czechach. Źródło nazywa go właśnie ostatnim takim weteranem.

Francuskie odznaczenie

W lutym 2026 roku Josef Turek został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej piątego stopnia. Odznaczenie otrzymał w tym samym roku, w którym Ministerstwo Obrony poinformowało o jego śmierci.

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