Zmarł ekonomista William Nordhaus, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych z 2018 roku. Był znany z wprowadzenia problemu zmiany klimatu do analizy ekonomicznej i badania zależności wzrostu gospodarczego od środowiska, informuje Nature.

Środowisko w obliczeniach ekonomicznych

Nordhaus uważał, że ignorowanie środowiska w pomiarach ekonomicznych daje mylące sygnały dotyczące kierunków wzrostu. Rozwijał szersze podejścia do oceny wzrostu, uwzględniające wpływ na środowisko.

W artykule z 1972 roku Is Growth Obsolete?, napisanym wspólnie z ekonomistą Jamesem Tobinem, Nordhaus wskazywał, że produkt narodowy brutto zawyża korzyści z rozwoju gospodarczego, gdy nie uwzględnia szkód środowiskowych. Jednocześnie, zgodnie z ich analizą, wskaźnik ten nie odzwierciedla części korzyści wzrostu gospodarczego dla dobrobytu gospodarstw domowych, w tym wynikających z upowszechnienia elektryczności i sprzętu gospodarstwa domowego.

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Badania nad innowacjami

Nordhaus urodził się w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. W 1963 roku ukończył ekonomię na Uniwersytecie Yale, a w 1967 roku obronił doktorat w Massachusetts Institute of Technology pod kierunkiem przyszłego noblisty Roberta Solowa. Następnie Nordhaus wrócił na Yale, gdzie spędził resztę kariery akademickiej.

Jego praca doktorska zaproponowała jeden z wczesnych sformalizowanych modeli endogenicznego wzrostu gospodarczego. Badacz wykazał, że tempo innowacji zależy od bodźców ekonomicznych, na które może wpływać polityka, w tym system patentowy. Przewidywał również malejące korzyści z badań: znajdowanie nowych pomysłów z czasem staje się trudniejsze.

W pracy z 1996 roku Nordhaus przeanalizował koszt i wydajność świetlną różnych źródeł oświetlenia w całej historii ludzkości. Obliczył, że kompaktowa lampa fluorescencyjna dawała w przeliczeniu na jednostkę energii około 30 tysięcy razy więcej światła niż ogień odległych przodków człowieka.

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