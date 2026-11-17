W wieku 81 lat zmarł były pomocnik Arsenalu i reprezentacji Anglii Peter Storey. Był członkiem drużyny, która pod wodzą Bertiego Mee zdobyła tytuł w First Division i Puchar Anglii w sezonie 1970–71.

O śmierci piłkarza informuje BBC Sport. W oświadczeniu Arsenal podał, że klub jest głęboko zasmucony śmiercią zdobywcy dubletu i złożył kondolencje jego rodzinie oraz bliskim. Klub poinformował również, że uczci pamięć Storeya podczas nadchodzącego meczu u siebie z Borussią Dortmund.

Kariera w Arsenalu

Storey dołączył do Arsenalu jako uczeń w 1961 roku, a w pierwszej drużynie zadebiutował w meczu z Leicester City w 1965 roku. Na początku kariery występował na pozycji prawego obrońcy, a później przeszedł do pomocy.

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W latach 1965–1977 Storey rozegrał dla Arsenalu 501 meczów we wszystkich rozgrywkach i strzelił 17 goli. Obecnie zajmuje ósme miejsce na klubowej liście zawodników pod względem liczby występów. Piłkarz 19 razy wystąpił także w reprezentacji Anglii, jednak nie grał na dużych międzynarodowych turniejach.

Ostatnie lata w piłce nożnej

Wraz z Arsenalem Storey dwukrotnie dotarł do finału Pucharu Ligi — w sezonach 1967–68 i 1968–69. W sezonie 1971–72 zdobył także z klubem srebrne medale Pucharu Anglii. W marcu 1977 roku Storey jako wolny agent przeszedł do Fulham, które wówczas grało w Second Division. Rozegrał dla klubu 19 meczów, a po rozwiązaniu kontraktu w tym samym roku zakończył karierę.

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