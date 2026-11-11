W Indonezji ponad 100 parlamentarzystów podpisało petycję, która może otworzyć drogę do procedury impeachmentu wiceprezydenta Gibrana Rakabuminga Raki. Dokument poparli przedstawiciele kilku partii, którzy uważają, że nie spełnia on już wymogów koniecznych do sprawowania urzędu.

Jak informuje Channel NewsAsia, petycja ma zostać przekazana przewodniczącemu Izby Reprezentantów. Jeden z sygnatariuszy, deputowany Muhammad Kholid, powiedział agencji Reuters, że formalne ogłoszenie stanowiska parlamentarzystów w tej sprawie może doprowadzić do procedury impeachmentu.

Orzeczenia sądów dotyczące wykształcenia

Gibran Rakabuming Raka jest synem byłego prezydenta Indonezji Joko Widodo, znanego również jako Jokowi. Znalazł się pod wzmożoną uwagą po orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, które dotyczyły niezgodności jego dokumentów edukacyjnych z wymogami wyborczymi.

W orzeczeniu opublikowanym późnym wieczorem 10 listopada Sąd Najwyższy zobowiązał Ministerstwo Edukacji do cofnięcia certyfikatu równoważności wykształcenia Gibrana, który sąd unieważnił. Wiceprezydent, który studiował za granicą, wykorzystał ten certyfikat do potwierdzenia poziomu wykształcenia podczas udziału w wyborach w 2024 roku, które wygrał wspólnie z Prabowo Subianto.

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Indonezyjskie prawo wymaga od kandydatów na wiceprezydenta ukończenia szkoły średniej lub posiadania równoważnego poziomu wykształcenia. Sąd wskazał, że nie znalazł dowodów na to, iż Gibran posiada zagraniczny dyplom lub certyfikat, który mógłby stanowić podstawę do uznania go za równoważny pełnemu wykształceniu średniemu.

Oświadczenie o rezygnacji

Spór rozwija się w tle pogłębiających się różnic między Joko Widodo a urzędującym prezydentem Prabowo Subianto. Według publikacji 10 listopada Gibran podczas spotkania z Prabowo oświadczył, że zamierza zrezygnować.

Badaczka Australijskiego Uniwersytetu Narodowego Sana Jaffrey uważa, że deputowanym trudno byłoby działać przeciwko Gibranowi bez wiedzy lub zgody prezydenta. Jej zdaniem przedłużająca się niepewność na najwyższym szczeblu władzy będzie potęgować obawy o stabilność polityczną Indonezji.

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