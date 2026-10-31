Ponad 115 uderzeń rakietowych i dronowych, do których przyznał się Iran lub powiązane z nim ugrupowania, uszkodziło lub zniszczyło obiekty na 26 amerykańskich bazach wojskowych i innych obiektach w Kuwejcie oraz innych krajach Bliskiego Wschodu. Jak podaje The Express Tribune, powołując się na analizę Associated Press, ataki spowodowały wielomiliardowe straty w amerykańskim sprzęcie.

AP zweryfikowała szkody na podstawie zdjęć satelitarnych od kilku dostawców oraz rozmawiała z czterema regionalnymi urzędnikami, którzy znali skutki ataków lub posiadali bezpośrednie informacje na ich temat. Z analizy wynika, że od 1 kwietnia do 30 czerwca uderzenia uszkodziły lub zniszczyły setki budynków i innych konstrukcji w amerykańskich obiektach.

Uderzenia w systemy wczesnego ostrzegania

Początkowo Iran koncentrował się na hangarach lotniczych i systemach wykrywania ataków, a następnie rozszerzył listę celów o magazyny, miejsca zakwaterowania wojskowych i inną infrastrukturę. W pierwszych dwóch dniach wojny pod koniec lutego, według AP, zniszczono konstrukcje ochronne, w których znajdowały się amerykańskie radary, w Camp Arifjan w Kuwejcie oraz Naval Support Activity Bahrain w Bahrajnie.

Uderzenia objęły również przenośne radary w bazie lotniczej Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej oraz bazie lotniczej Muwaffaq Salti w Jordanii. Jeden radar w Jordanii został podobno zniszczony. AP zaznacza, że armia USA ma na świecie zaledwie 13 takich systemów, a każdy z nich kosztuje około 500 mln dolarów. Kolejny radar w Katarze doznał znacznych uszkodzeń.

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Najwięcej ataków odnotowano w Kuwejcie

Najwięcej uderzeń przypadło na Kuwejt, choć amerykańskie obiekty zostały zaatakowane także w Bahrajnie, Iraku, Jordanii, Omanie, Katarze, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Najbardziej śmiercionośnym znanym uderzeniem przeciwko amerykańskim wojskowym był atak drona na port Szuwajba w Kuwejcie 1 marca, w którym zginęło sześciu żołnierzy.

Baza lotnicza Ali Al Salem w Kuwejcie została zaatakowana co najmniej 30 razy: uszkodzono lub zniszczono 15 hangarów, kilka magazynów i 10 budynków w pobliżu strefy mieszkalnej. W Camp Buehring większość hangarów przestała nadawać się do użytku; w marcu zniszczono salę gimnastyczną, a pod koniec lipca uderzono w sklep dla wojskowych. Osobne uderzenie poważnie uszkodziło garaż i stołówkę.

Według dwóch regionalnych urzędników po atakach USA przeniosły z Zatoki Perskiej część samolotów, środków obrony powietrznej, systemów łączności i innego sprzętu. Dowództwo Centralne USA odmówiło komentarza na temat skali zniszczeń, powołując się na bezpieczeństwo operacyjne. Jednocześnie rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że amerykańskie siły i bazy są dobrze chronione.

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